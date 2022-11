Karnevalsauftakt Köln (Archivbild) (dpa / Rolf Vennenbernd)

Vor allem in den rheinischen Karnevals-Hochburgen freuen sich die Menschen über den Beginn der fünften Jahreszeit. In der Kölner Altstadt werden tausende Kostümierte erwartet. In Düsseldorf beginnt der Tag mit dem traditionellen "Hoppeditz-Erwachen". Um 11.11 Uhr wird der Schelm vor dem Rathaus eine Spottrede halten. Auch in Ostdeutschland feiern Karnevalisten. In Leipzig wird die Identität der Löwin Leila als Karnevalsoberhaupt bekanntgegeben, die dann die Rathausschlüssel in Empfang nimmt. In Thüringen übernehmen die Narren ebenfalls das Zepter, vielerorts mit närrischen Schlüsselübernahmen, kleineren Faschingsumzügen und Karnevalssitzungen.

