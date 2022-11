Karnevalsauftakt Köln (Archivbild) (dpa / Rolf Vennenbernd)

Einschränkungen durch die Corona-Pandemie gibt es dieses Mal nicht. In der Kölner Altstadt beispielsweise werden am Vormittag tausende Menschen erwartet. In Düsseldorf beginnt der Tag mit dem traditionellen "Hoppeditz-Erwachen" um 11.11 Uhr. In Leipzig wird die Identität der Löwin Leila als Karnevalsoberhaupt bekanntgegeben.

