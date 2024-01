Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, waren im vergangenen Schuljahr rund 42 Prozent der Lehrer an allgemeinbildenden Schulen in Teilzeit tätig. Den Angaben zufolge reduzieren vor allem Frauen häufig ihre Arbeitszeit. Rund die Hälfte der Lehrerinnen arbeitete in Teilzeit, ihre männlichen Kollegen nur zu einem Fünftel. Laut Statistik ist mehr als jede dritte Lehrkraft 50 Jahre und älter. Gleichzeitig geht die Zahl der jungen Menschen, die auf Lehramt studieren, zurück - bereits das zweite Jahr in Folge.