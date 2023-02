Das UNESCO Logo am Hauptquartier in Paris. (AFP/Joel Saget )

In Paris bezifferte Generaldirektorin Azoulay die Zahl der betroffenen Schüler auf fast 584 Millionen. Rund 40 Prozent von ihnen lebten in den Staaten Afrikas südlich der Sahara. Die Unesco appelliere an die internationale Gemeinschaft, die betroffenen Länder zu unterstützen, erklärte Azoulay.

