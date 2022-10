Bundeswehr-General Breuer warnt vor hybrider Kriegsführung

General Carsten Breuer (r.) mit einem Mitarbeiter . (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Jede Umspannstation, jedes Kraftwerk, jede Pipeline könne ein mögliches Ziel sein und attackiert werden, sagte der Befehlshaber des Territorialen Führungskommandos der "Bild am Sonntag". Dort stelle man sich vor allem auf hybride Bedrohungen ein, welche einen "Zustand zwischen nicht mehr ganz Frieden, aber auch noch nicht richtig Krieg" darstellten. Dabei gehe es nicht um eine feindliche Armee mit Soldaten und Panzern, erklärte der Bundeswehr-General weiter. Aber es gebe Einflussnahmen, mit Anschlägen auf Infrastruktur und mit Cyberangriffen, oder zum Beispiel Aufklärungsflüge mit Drohnen über Kasernen. Dies seien also Nadelstiche, die in der Bevölkerung Verunsicherung schüren und das Vertrauen in den Staat erschüttern sollen.

Breuer warnte davor, die nuklearen Drohungen aus Russland zu unterschätzen, die unsere Lebensweise, Werte und gesamte Gesellschaft bedrohten. Zugleich müsse man aber auch einen kühlen Kopf bewahren und besonnen sein, da Hysterie ein schlechter Ratgeber sei.

