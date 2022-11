Krisenthemen

Die "Welt am Sonntag" hat Zahlen der Versammlungsbehörden ausgewertet. Darin zeigen sich deutliche Schwerpunkte im Osten Deutschlands. Die meisten Teilnehmer seien bei Versammlungen in Sachsen gezählt worden. Umgerechnet auf ihre Einwohnerzahl demonstrierten in jedem ostdeutschen Bundesland mehr Menschen als in den westlichen Ländern.