Viele Flüchtlinge aus der Ukraine fühlen sich laut Studie in Deutschland willkommen und möchten hier bleiben. (picture alliance/dpa | Annette Riedl)

Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung hervor. Demnach gab jeder vierte der 11.000 befragten Ukrainer an, für immer in Deutschland leben zu wollen. Elf Prozent der Kriegsflüchtlinge wollen mehrere Jahre bleiben. Dabei haben viele Ukrainer gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration in Deutschland. Ein Fünftel von ihnen gehe inzwischen einer Berufstätigkeit nach, hieß es. Die Hälfte der Befragten besuchte einen Sprachkurs. Etwa 60 Prozent der Menschen leben in einer eigenen Wohnung.

Zuletzt hatte bereits die Bundesagentur für Arbeit den Geflüchteten eine hohe Bereitschaft zur Integration in Deutschland zugesprochen.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.