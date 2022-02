Die Belastung der Klinik-Ärzte ist vor allem auf den Intensivstationen durch die Corona-Pandemie gestiegen (Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa)

Wie die Ärztegewerkschaft Marburger Bund nach einer Umfrage unter 3.300 Mitgliedern bekannt gab, plant ein Fünftel der Ärztinnen und Ärzte eine Zukunft außerhalb des Krankenhauses. Außerdem gaben rund 60 Prozent der Klinikärzte an, dass sie sich zunehmend erschöpft fühlten.

Morgen werden die Tarifverhandlungen für die rund 55.000 Ärzte an den kommunalen Krankenhäusern in vierter Runde fortgesetzt. Die Arbeitgeber haben eine Entgelterhöhung von insgesamt 3,3 Prozent für die Jahre 2023 und 2024 sowie eine Corona-Sonderzahlung von 1.200 Euro angeboten. Die Gewerkschaft fordert rückwirkend zum 1. Oktober fünfeinhalb Prozent mehr Gehalt sowie weitere Verbesserungen. Die Tarifverhandlungen betreffen 500 Kliniken in Deutschland.

