ZiviZ-Trendbericht

Das sind sechs Prozentpunkte mehr als 2012 und vier mehr als 2016, wie aus einem in Berlin veröffentlichten Trendbericht hervorgeht. Am häufigsten betroffen waren demnach Sportvereine. 27 Prozent der Befragten hätten hier von sinkenden Zahlen gesprochen. Auch finanziell sei die Lage angespannt, heißt es. Jede vierte Organisation bewertet die Finanzlage nach der Coronavirus-Pandemie nur noch mit der Note ausreichend oder mangelhaft. Ein flächendeckender Rückgang beim Engagement in Deutschland lasse sich aber nicht belegen, hieß es weiter. Umwelt- und Naturschutzorganisationen zum Beispiel hätten Zuwächse gemeldet.