Die Zahl der Kinder, die in Deutschland in Armut aufwachsen ist in den letzten Jahren weiter gestiegen. (picture alliance/dpa - Thomas Eisenhuth)

Es gibt allerdings deutliche Unterschiede zwischen den Bundesländern. In Bremen sind 42 Prozent der Kinder armutsgefährdet, in Bayern sind es lediglich 12 Prozent. Hoch sind die Quoten auch in Berlin, Hessen und Nordrhein-Westfalen.

Der Vorsitzende der Linken im Bundestag, Bartsch, kritisierte die Entwicklung. Kinderarmut sei ein trauriger Skandal in unserem reichen Land, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Bartsch forderte eine Erhöhung des Kindergeldes und für die ärmsten Kinder eine Kindergrundsicherung bis 630 Euro.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2022 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.