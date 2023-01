Tarifkonflikt

Mitarbeiter der Post streiken weiter (Jens Wolf / dpa-Zentralbild / dpa / Jens Wolf)

Heute seien erneut rund 13.500 Beschäftigte dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi gefolgt, teilte die Post mit. Das sei etwa ein Drittel der Mitarbeiter, die an den betroffenen Standorten eingeplant gewesen seien. Dadurch blieben rund 20 Prozent der Pakete und neun Prozent der Briefe liegen.

Bereits an den vergangenen beiden Tagen beteiligten sich nach Angaben von Verdi insgesamt rund 24.000 Mitarbeiter an den Streiks. Die Gewerkschaft fordert 15 Prozent mehr Geld für die rund 160.000 Tarifbeschäftigten, begründet wird das unter anderem mit der hohen Inflation. Die Post lehnt diese Forderung ab und will in der nächsten Tarifrunde am 8. und 9. Februar ein eigenes Angebot vorlegen.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.