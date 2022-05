Bei einem Kleinkind wird der Umfang des Oberarms gemessen, um seinen Ernährungszustand festzustellen. (German Doctors e.V.)

Schätzungsweise rund 45 Millionen Kinder unter fünf Jahren seien akut mangelernährt, heißt es im neuen Bericht des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen. Jeder fünfte Todesfall in dieser Altersgruppe lasse sich darauf zurückführen.

UNICEF-Exekutivdirektorin Russell erklärte, zunehmende Armut, Corona-Pandemie, klimabedingte Krisen und bewaffnete Konflikte führten dazu, dass die Zahl der betroffenen Kinder in vielen Ländern steige. Die meisten leben den Angaben zufolge in Südasien. Doch auch in anderen Regionen sind die Zahlen laut UNICEF teils so hoch wie nie. Als Beispiele werden in dem Bericht unter anderem Afghanistan und die Länder am Horn von Afrika genannt.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.