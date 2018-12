Die Hungerkrise im Bürgerkriegsland Jemen verschlimmert sich weiter.

250.000 Menschen befänden sich auf einer globalen Skala, die das Ausmaß von Lebensmittelknappheit bemesse, erstmals in Phase fünf, sagte UNO-Nothilfekoordinator Lowcock. Das sei die gravierendste Stufe, die mit einer Bedrohung durch Verhungern und Verelendung einhergehe. Es gebe nur ein weiteres Land, in dem Menschen in dieser Phase seien, und das sei der Südsudan mit 25.000 Betroffenen. Insgesamt hätten mittlerweile 20 Millionen Jemeniten - das sind etwa zwei Drittel der Bevölkerung - große Schwierigkeiten, an ausreichend Lebensmittel zu kommen. Für 2019 würden vier Milliarden US-Dollar benötigt. UNO-Generalsekretär Guterres werde die Weltgemeinschaft daher im Februar zu einer Spenderkonferenz nach Genf bitten.



Im Jemen kämpfen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen gegen die international anerkannte Regierung. Dieser steht eine Militärkoalition bei, die von Saudi-Arabien angeführt wird.