Im Bürgerkriegsland Jemen sind nach Angaben der Vereinten Nationen mindestens 31 Zivilisten bei Kampfhandlungen getötet worden.

Wie das Büro der UNO-Koordinatorin für humanitäre Hilfe im Jemen, Grande, mitteilte, erfolgten die Attacken in der Provinz Al-Dschauf. Unklar blieb, wer dafür verantwortlich war und ob am Boden oder aus der Luft angegriffen wurde. Laut dem Fernsehsender Al-Dschasira warfen die Huthi-Rebellen der von Saudi-Arabien geführten Koalition vor, die Menschen durch Luftangriffe getötet zu haben. Ein Vertreter der saudischen Militärs teilte lediglich mit, man habe in dem Gebiet eine Rettungsoperation durchgeführt. Zuvor war in der Provinz ein Kampfflugzeug der Koalition zu Boden gegangen. Daraufhin erklärten die Huthis, sie hätten den Jet abgeschossen.



Im Jemen kämpfen seit 2015 Regierungstruppen mit Unterstützung der arabischen Militärallianz gegen schiitische Huthi-Milizen, die ihrerseits vom Iran unterstützt werden.