Bei einem Raketenangriff im Jemen sind nach Fernsehberichten 60 Regierungssoldaten getötet worden.

Es gab zudem mindestens 50 Verletzte. Die Rakete wurde demnach von einer Drohne aus abgeschossen und schlug in einem Ausbildungslager in der Provinz Marib im Westen des Bürgerkriegslandes ein. Zu der Attacke bekannte sich bislang niemand. In Medienberichten wurden die aufständischen Huthi dafür verantwortlich gemacht.



Die vom Iran unterstützten Rebellen hatten im Jahr 2014 große Teile des Nordjemens und die Hauptstadt Sanaa erobert. Saudi-Arabien unterstützt seit 2015 zusammen mit Verbündeten die Regierung in ihrem Kampf gegen die Huthi.