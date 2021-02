Der Anführer der Unterorganisation des Terroristennetzwerks Al-Kaida im Jemen, Batarfi, befindet sich in Haft.

Wie die UNO in New York mitteilte, wurde der Chef von Al-Kaida auf der Arabischen Halbinsel bereits im Oktober in der Stadt Al-Ghaida festgenommen. Bei dem damaligen Einsatz sei zugleich der Vizekommandant der al-Kaida-Unterorganisation getötet worden.



Im jemenitischen Bürgerkrieg verübt die sunnitische Extremistengruppe Anschläge sowohl gegen die Regierungstruppen als auch gegen die schiitischen Huthi-Rebellen.

