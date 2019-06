Der Anführer der Terrormiliz IS im Jemen, al-Muhadschir, ist gefasst worden.

Spezialeinheiten hätten ihn bereits vor drei Wochen in Gewahrsam genommen, teilte das von Saudi-Arabien angeführte Militärbündnis mit. Zudem seien Gefolgsleute des Mannes festgesetzt worden. Bei der Aktion seien auch Waffen, Munition, Computer, Bargeld sowie GPS-Geräte und Kommunikationstechnik sichergestellt worden, hieß es weiter. Der Einsatz sei in Kooperation mit jemenitischen Kräften im Süden des Landes erfolgt, die als Hochburg der Terrormiliz gilt. - Im Jemen herrscht seit 2014 ein Bürgerkrieg zwischen den Huthi-Rebellen und der international anerkannten Regierung. Diese wird vom Bündnis um das sunnitische Saudi-Arabien unterstützt. Es sieht in den Huthis Verbündete des schiitischen Irans, eines Erzfeindes Riads.