Die Bundesregierung hat den gestrigen Luftangriff im Jemen verurteilt, bei dem zahlreiche Kinder getötet wurden.

Das Auswärtige Amt in Berlin erklärte, der Tod so vieler Kinder und die Trauer und das Leid ihrer Familien seien zutiefst bedrückend. Der Angriff hatte auch einen Schulbus getroffen. Dazu hieß es weiter in Berlin, der Schutz von Zivilisten müsse immer oberste Priorität haben. Das Auswärtige Amt verlangte eine unabhängige Untersuchung des Vorfalls. Die dazu eingesetzte Expertengruppe des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen habe die volle Unterstützung der Bundesrepublik.



Die saudisch geführte Militärkoalition hatte den Angriff geflogen. Das Bündnis bombardiert seit mehr als drei Jahren Stellungen der Huthi-Rebellen im Jemen.