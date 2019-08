Die Bundesregierung hat sich besorgt über die Kämpfe um die südjemenitische Hafenstadt Aden geäußert.

Besonders alarmierend seien Berichte über Vertreibungen von Nordjemeniten aus dem Süden, sagte die Sprecherin des Auswärtigen Amtes, Adebahr, in Berlin. - Die Vereinten Nationen hatten gestern mitgeteilt, dass bei den Kämpfen in Aden bislang 40 Menschen getötet und mehr als 250 verletzt wurden. Am Mittwoch hatten Separatisten die Kontrolle über die Hafenstadt übernommen. Eine von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition hatte gestern in die Kämpfe eingeriffen. Bislang haben die Separatisten des Südlichen Übergangsrates gemeinsam mit dieser Koalition gegen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen gekämpft.