Im Jemen hat es neue Kämpfe gegeben, obwohl die Konfliktparteien zuvor ihren Friedenswillen bekundet hatten.

Das von Saudi-Arabien geführte Militärbündnis griff in der Hafenstadt Hodeidah Stellungen der vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen an. Nach Angaben der Regierung hatten die Rebellen zuvor eine Rakete in Richtung Saudi-Arabien abgefeuert, die auf jemenitischem Gebiet niederging.



Gestern hatten die Huthis angekündigt, ihre Drohnen- und Raketenangriffe auszusetzen. Man wolle den Friedensbemühungen eine Chance geben. Die Regierung kündigte an, die neue UNO-Initiative für Friedensgespräche zu unterstützen.