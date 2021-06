Vor der Küste des Jemen haben Fischer 25 Leichen geborgen.

Nach Angaben der Behörden war zuvor ein Boot mit bis zu 200 Migranten an Bord gekentert. Die Internationale Organisation für Migration bestätigte den Untergang eines Bootes in dem Gebiet.



Bei den Ertrunkenen soll es sich um afrikanische Migranten handeln. Der Jemen ist trotz des seit sechs Jahren herrschenden Krieges Ziel vieler Migranten aus afrikanischen Ländern. Sie sind auf der Suche nach Arbeit auf der arabischen Halbinsel und hoffen, vom Jemen aus nach Saudi-Arabien oder in andere Ölförderstaaten zu gelangen.

