Die Friedensgespräche für das Bürgerkriegsland Jemen beginnen heute in der Nähe von Stockholm.

Der UNO-Sondergesandte Griffiths schrieb in der "New York Times", er hoffe, dass am Ende der Gesprächsrunde eine Einigung stehe, die zu einem Fahrplan für den Frieden werde. Die Aussichten seien dafür besser denn je. - Im Jemen kämpfen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen gegen die international anerkannte Regierung. Diese wird von einer Militärkoalition unterstützt, die von Saudi-Arabien angeführt wird. Delegationen der Konfliktparteien waren bereits am Dienstag in der schwedischen Hauptstadt eingetroffen.