Seit mehr als vier Jahren leidet der Jemen unter einem schrecklichen Bürgerkrieg. Kann er endlich beendet werden? Morgen sollen in Stockholm Friedensgespräche für das von Gewalt und Hunger geplagte Land beginnen. Das bestätigte der UNO-Vermittler Martin Griffiths.

Griffith schrieb per Twitter, der politische Prozess zwischen der international anerkannten Regierung und den schiitischen Huthi-Rebellen solle in Schweden neu gestartet werden. Auch das jemenitische Außenministerium bestätigte den morgigen Start der Gespräche.



Nach den Rebellen waren heute auch die Vertreter der Regierung am Konferenzort Stockholm eingetroffen. Die UNO bezeichnet die Situation im Jemen, das mehr als 28 Millionen Einwohner hat, als schwerste humanitäre Krise der Welt. In den vergangenen knapp vier Jahren starben in dem Konflikt nach UNO-Schätzungen mehr als 28 000 Menschen, darunter etwa 10 000 Zivilisten. Millionen notleidende Menschen in dem Land hoffen auf ein Ende der Gewalt. In der Vergangenheit waren alle Bemühungen um eine Lösung des blutigen Konflikts mit Zehntausenden Toten gescheitert.

Komplizierte Gemengelage

Im Jemen kämpfen die Huthis gegen die Regierung, die von einer saudisch geführten Koalition unterstützt wird. Das sunnitische Saudi-Arabien sieht in den Rebellen einen Verbündeten seines schiitischen Erzfeindes Iran. Das Bündnis hat mit seinen Luftangriffen maßgeblich zur Eskalation beigetragen. Die Infrastruktur ist infolge von Bombenangriffen und Gefechten teilweise zerstört, in einigen Regionen gibt es keine medizinische Versorgung. In den vergangenen Jahren scheiterte eine Reihe von Friedensgesprächen an den verhärteten Fronten der Konfliktparteien.



Die USA riefen in Hinblick auf die Konsultationen in Stockholm zu einem sofortigen Ende der Gewalt auf. "Die Menschen im Jemen haben viel zu lange gelitten", teilte US-Außenamtssprecherin Heather Nauert mit. Die USA unterstützten den UNO-Sondergesandten Martin Griffiths bei dessen Bemühungen.