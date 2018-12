In der Nähe der schwedischen Hauptstadt Stockholm haben Friedensgespräche für das Bürgerkriegsland Jemen begonnen.

Sie finden unter Vermittlung der Vereinten Nationen statt. Der UNO-Sondergesandte Griffiths schrieb in der "New York Times", er hoffe, dass am Ende der Gesprächsrunde eine Einigung stehe, die zu einem Fahrplan für den Frieden werde. Die Aussichten seien dafür besser denn je. Bei der Begrüßung der Delegationen rief die schwedische Außenministerin Wallström die Kriegsparteien auf, das Blutvergießen zu beenden. Die Menschen im Jemen warteten schon lange darauf.



Nach Angaben der UNO sind direkte Gespräche der Kriegsparteien nicht geplant. Griffiths werde mit der Delegation der Regierung und den Huthi-Rebellen getrennt beraten. Dabei strebe er zunächst vertrauensbildende Maßnahmen an. Dazu gehören den Angaben zufolge die Wiedereröffnung des Flughafens der Hauptstadt Sanaa, der Austausch von Gefangenen und ein Waffenstillstand für den von den Huthis gehaltenen Hafen Hodeidah.



Im Jemen herrscht seit 2015 Bürgerkrieg. Dabei stehen sich die von einer saudiarabischen Militärallianz gestützte, international anerkannte Regierung und pro-iranische Huthi-Milizen gegenüber. In dem Konflikt kamen mehr als 10.000 Menschen ums Leben, über zwei Millionen wurden vertrieben. Mehr als acht Millionen Menschen hungern.