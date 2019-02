Der UNO-Sondergesandte für den Jemen, Griffiths, hat die Kriegsparteien aufgerufen, mit dem Truppenabzug aus einigen Häfen des Landes sofort zu beginnen.

Er äußerte die Hoffnung, mit diesen Schritten ein Ende des seit vier Jahren dauernden Bürgerkriegs einzuleiten. Am Wochenende hatte sich die Regierung im Jemen mit den schiitischen Huthi-Rebellen auf den Abzug verständigt, um die Ende 2018 in Stockholm vereinbarte Waffenruhe in der Praxis umzusetzen. Danach sollen sich die Aufständischen aus mehreren Häfen - darunter Salif und Ras Isa - zurückziehen. Im Gegenzug sollen die Truppen der von Saudi-Arabien angeführten Regierungskoalition den östlichen Stadtrand von Hodeida abgeben.