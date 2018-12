In der jemenitischen Hafenstadt Hodeida wird die vereinbarte Waffenruhe inzwischen offenbar weitgehend eingehalten. Arabischen Medienberichten zufolge waren in der Nacht nur noch vereinzelt Maschinengewehrsalven zu hören.

Unmittelbar nach Beginn der Feuerpause um 22 Uhr unserer Zeit hatten sich beide Konfliktparteien noch gegenseitig vorgeworfen, die Vereinbarung nicht einzuhalten. Sie hatten sich am vergangenen Donnerstag bei Friedensgesprächen in Schweden unter Vermittlung der Vereinten Nationen auf die Waffenruhe verständigt.



Seit 2014 kämpfen die vom Iran unterstützten schiitischen Huthi-Rebbellen gegen die Truppen des sunnitischen Präsidenten Hadi, die ihrerseits von Saudi-Arabien und anderen arabischen Staaten unterstützt werden. Durch den Krieg leiden Millionen Menschen an Hunger und Krankheiten.