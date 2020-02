Im Jemen haben die Bürgerkriegsparteien nach Angaben der UNO Gespräche über einen Gefangenenaustausch begonnen.

Ein Sprecher der Vereinten Nationen erklärte, Vertreter der international anerkannten Regierung und der Huthi-Rebellen seien zu einem von der UNO vermittelten Treffen in der jordanischen Hauptstadt Amman zusammengekommen. Es sei bereits die dritte Verhandlungsrunde. Die grundsätzliche Einigung auf den Austausch von Gefangenen galt bei den Friedensverhandlungen 2018 in Schweden als Durchbruch.



Im Jemen kämpfen seit 2015 Regierungstruppen mit Unterstützung einer arabischen Militärallianz gegen schiitische Huthi-Milizen, die vom Iran unterstützt werden. In dem Konflikt sind laut UNO bereits mehr als 100.000 Menschen getötet worden. Die Vereinten Nationen sehen im Jemen die verheerendste humanitäre Krise weltweit. 80 Prozent der Bevölkerung seien auf Hilfe von außen angewiesen.

Geldgeber besorgt über Behinderung von Hilfslieferungen

Für diesen Donnerstag ist in Brüssel eine Geber-Konferenz geplant. Dort soll es vor allem um ein gemeinsames Vorgehen gegen die Behinderung von Hilfslieferungen durch Huthi-Rebellen gehen. Im Raum stehen auch Vorschläge, die internationale Hilfe zurückzufahren oder vorübergehend ganz einzustellen.



Die UNO-Hilfekoordinatorin für den Jemen, Lise Grande, sagte der britischen BBC, für Hilfsorganisationen müssten Arbeitsbedingungen herrschen, unter denen humanitäre Prinzipien aufrecht erhalten werden könnten.



Die Vereinten Nationen und Hilforganisationen beklagen, die Verantwortlichen vor Ort verschleppten Liefergenehmigungen. Auch gebe es Berichte darüber, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedroht oder festgenommen worden seien. Bürokratische Genehmigungsverfahren zögen sich häufig so lange hin, dass Haltbarkeitsdaten von Lebensmitteln oder Medikamenten abliefen und die Güter nicht mehr verteilt werden dürften. Außerdem erwägten offzielle Stellen, in den von den Huthi-Rebellen kontrollierten Gebieten eine Abgabe auf die Hilfslieferungen zu erheben. Offiziell soll die Steuer die Koordinierung der Vergabe vor Ort finanzieren. Hilfsorganisationen befürchten Vorwürfe, Spendengelder würden zur Finanzierung des Bürgerkriegs missbraucht.