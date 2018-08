Der UNO-Sondergesandte für den Jemen, Griffiths, hat Regierung und Rebellen des Bürgerkriegslands zu Gesprächen in die Schweiz eingeladen.

Das Treffen solle am 6. September in Genf stattfinden, teilte das Büro von Griffiths mit. Den Angaben zufolge geht es darum, einen möglichen Weg für Friedensverhandlungen zu erörtern. In dem seit drei Jahren andauernde Konflikt sind bereits mehr als 10.000 Menschen getötet worden. - Die Regierung im Jemen wird von einer saudi-arabisch geführten Militär-Koalition unterstützt, während die Huthi-Rebellen mit dem Iran verbündet sind.