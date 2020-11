UNO-Generalsekretär Guterres hat vor einer schweren Hungersnot mit Millionen Toten im Jemen gewarnt.

Es drohe die schlimmste Krise, die die Welt seit Jahrzehnten erlebt habe, sagte Guterres. Er forderte sofortige Gegenmaßnahmen. Eine Heuschreckenplage, Überschwemmungen und die Corona-Pandemie verschlimmerten die Lage in dem Bürgerkriegsland.



Im Jemen kämpft seit fünf Jahren ein von Saudi-Arabien angeführtes Militärbündnis an der Seite der Regierung gegen die aufständischen Huthi-Rebellen. Viele Hilfsgüter kommen bei der Bevölkerung nicht an, weil die Infrastruktur des Landes durch die Luftangriffe Saudi-Arabiens und seiner Verbündeten zerstört ist.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.