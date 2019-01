Im Jemen haben Huthi-Rebellen Soldaten während einer Militärparade mit einer Drohne angegriffen.

Mindestens sechs Personen wurden nach Angaben der jemenitischen Regierung getötet. Zudem habe es mehrere Verletzte gegeben. Die Rebellen bestätigten den Einsatz einer neuen Drohne, die in 20 Metern Höhe explodierte. Die Regierung wertete den Angriff auf einen Luftwaffenstützpunkt in der Nähe der Stadt Aden als Zeichen dafür, dass die Huthi-Rebellen nicht zum Frieden bereit seien.



Im Dezember hatten beide Seiten eine Waffenruhe für die umkämpfte Hafenstadt Hodeida sowie einen Gefangenenaustausch vereinbart. Auf Vermittlung der UNO haben die Rebellen den Hafen der Stadt inzwischen an die Marine übergeben.