Schiitische Huthi-Rebellen haben die jeminitische Stadt Hasm im Norden des Bürgerkriegslandes erobert.

Dies teilte ein Vertreter der Huthis mit. Ein Behördensprecher bestätigte die Niederlage der Regierungstruppen und kündigte einen Gegenangriff an. Hasm gilt als strategisch wichtiger Knotenpunkt. Mit der Eroberung beherrschen die Huthis die gesamte Provinz Jauf an der Grenze zu Saudi-Arabien. Zudem können die Rebellen nun ungehindert in die Region Marib vorstoßen, die bislang als Zufluchtsort der Huthi-Gegner galt.



Die vom Iran unterstützen Huthis hatten 2014 die Kontrolle über den Norden des Landes und die Hauptstadt Sanaa übernommen. Die von Saudi-Arabien geführte Koalition stellte sich auf die Seite der international anerkannten Regierung und griff in die Kämpfe ein.