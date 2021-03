Die Huthi-Rebellen haben die Verantwortung für den Brand in einem Migrantenlager in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa übernommen.

Wie die Huthis mitteilten, warfen Wachleute mehrere Kanister mit Tränengas in einen Hangar, um Proteste zu beenden und lösten damit das Feuer aus. Elf Sicherheitsleute seien wegen des Vorfalls am 7. März festgenommen worden. Mindestens 45 Menschen kamen bei dem Brand ums Leben, in einigen Berichten ist von mehr als 80 Todesopfern die Rede.



In dem Lager befanden sich mehrere hundert Migranten aus Äthiopien. Afrikanische Migranten versuchen trotz des Krieges über den Jemen nach Saudi-Arabien oder in andere Golfstaaten zu gelangen, wo sie auf Arbeit hoffen.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.