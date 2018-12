Der Iran unterstützt neue Friedensgespräche für den Jemen.

Man sei bereit, bei der Suche nach einer politischen Lösung zur Beilegung des Bürgerkriegs zu helfen, teilte das Außenministerium in Teheran mit. In der vergangenen Woche hatten die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen ihre Teilnahme an Verhandlungen zugesagt. Verbunden wurde die Zusage mit der Forderung nach umfassenden Garantien. Es müsse gewährleistet sein, dass die Delegierten sowohl sicher an- als auch abreisen könnten. Die Friedensgespräche sollen in Schweden stattfinden und möglicherweise am Mittwoch beginnen.



Im Jemen herrscht seit 2014 ein Krieg zwischen den Huthi-Rebellen und dem von Saudi-Arabien und anderen arabischen Staaten gestützten Präsidenten Hadi.