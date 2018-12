Trotz einer Waffenruhe wird in der jemenitischen Hafenstadt Hodeida wieder gekämpft.

Das meldet die Nachrichtenagentur AFP. Erst in der Nacht zu Freitag war die Feuerpause zwischen Regierungstruppen und Rebellen in Kraft getreten. Sie war bei den von der UNO vermittelten Gesprächen in Schweden vereinbart worden.



Die Waffenruhe soll für Hodeida und den dortigen Hafen gelten, über den der Großteil der Hilfslieferungen in den Jemen gelangt. Die Einigung sieht einen Rückzug von Regierungstruppen und Rebellenkämpfern vor. Der UNO-Sondergesandte Griffiths forderte einen wirksamen Kontrollmechanismus für die Feuerpause. Ein solcher Mechanismus sei dringend nötig, sagte er vor dem UNO-Sicherheitsrat in New York.



Im Jemen herrscht seit mehreren Jahren ein Krieg zwischen Huthi-Rebellen und den Truppen von Präsident Hadi. Dieser wird von Saudi-Arabien und anderen arabischen Staaten, die Rebellen werden vom Iran unterstützt.