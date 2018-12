In der jemenitischen Hafenstadt Hodeida wird trotz der vereinbarten Waffenruhe weiter gekämpft.

Die Gefechte im Osten der umkämpften Stadt dauerten auch nach Inkrafttreten der Feuerpause um Mitternacht Ortszeit an, sagte ein Vertreter der jemenitischen Regierung der Nachrichtenagentur AFP. Die Konfliktparteien hatten sich am vergangenen Donnerstag bei den Friedensgesprächen in Schweden unter Vermittlung der Vereinten Nationen auf eine Waffenruhe verständigt. Bereits am Wochenende gab es aber weitere Kämpfe in Hodeida. Nach UNO-Angaben sollte die Feuerpause nun um 22 Uhr Mitteleuropäischer Zeit beginnen.



Seit 2014 kämpfen die vom Iran unterstützten Rebellen gegen die Truppen von Präsident Hadi, die ihrerseits von Saudi-Arabien und anderen arabischen Staaten unterstützt werden. Zehntausende Menschen wurden in dem Krieg getötet. Millionen leiden an Hunger und Krankheiten. Die UNO spricht von der derzeit größten humanitären Katastrophe weltweit.