Die Bundesregierung will einen politischen Prozess zur Lösung des Jemen-Konflikts mit 4,5 Millionen Euro unterstützen.

Außenminister Maas sagte zu Beginn einer internationalen Jemen-Konferenz in Berlin, es wäre ein großer Lichtblick, wenn eine solche Mission in Gang gesetzt werden könnte. Deutschland werde darum als erstes Geberland in einen entsprechenden Fonds der Vereinten Nationen einzahlen.



An der Konferenz im Auswärtigen Amt nehmen unter anderem der UNO-Sondergesandte für den Jemen, Griffiths, und die UNO-Koordinatorin für humanitäre Hilfe in dem Land, Grande, teil. Sie betonte, die Priorität sei die Versorgung der Menschen mit Nahrungsmitteln. In diesem Moment lägen im Jemen 240.000 Menschen im Sterben.



In dem arabischen Land kämpfen die Regierung und eine Militärkoalition unter Führung von Saudi-Arabien gegen Huthi-Rebellen, die vom Iran unterstützt werden. Eine im Dezember ausgehandelte Waffenruhe wird immer wieder gebrochen.