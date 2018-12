Die Kriegsparteien im Jemen haben nach Angaben des Internationalen Roten Kreuzes Details zum geplanten Gefangenenaustausch vereinbart.

Es sei unter anderem eine Liste mit 16.000 Namen von Inhaftierten ausgetauscht worden, teilte die Nichtregierungsorganisation mit. Vertreter der jemenitischen Regierung und der Huthi-Rebellen hatten sich bei Friedensgesprächen in Schweden auf den Austausch geeinigt. Ein Durchbruch in den Friedensverhandlungen für das Bürgerkriegsland wurde noch nicht erzielt. Die vereinbarte Waffenruhe in der jemenitischen Hafenstadt Hodeida wird aber inzwischen eingehalten. Nach Angaben der UNO sollen noch heute Details zum Abzug der Truppen von dort geregelt werden.