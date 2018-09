Die Bundesregierung hat Waffenexporte an drei arabische Länder genehmigt, die am Jemen-Krieg beteiligt sind.

Das meldet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf ein Schreiben aus dem Wirtschaftsministerium. Demnach erhält Saudi-Arabien Radarsysteme für Artilleriegeschütze. In die Vereinigten Arabischen Emirate werden Gefechtsköpfe sowie Zielsuchgeräte geliefert. Nach Jordanien gehen tragbare Panzerabwehrwaffen. Saudi-Arabien führt ein Bündnis von insgesamt acht Staaten an, die im Jemen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen bekämpfen.



Union und SPD haben eigentlich vereinbart, keine Rüstungsgüter an Länder zu liefern, die unmittelbar an dem Konflikt beteiligt sind. Benannt wurden diese Staaten allerdings nicht.