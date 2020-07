Großbritannien will wieder Waffen nach Saudi-Arabien liefern.

Handelsministerin Truss teilte dem Parlament in London mit, sie sehe kein klares Risiko, dass das gelieferte Rüstungsmaterial für eine schwere Verletzung des humanitären Völkerrechts im Jemen-Konflikt missbraucht werden könne. Das oberste britische Berufungsgericht hatte die Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien vor einem Jahr vorübergehend gestoppt. Es forderte die Regierung zur Klärung der Frage auf, ob die Rüstungsgüter im jemenitischen Bürgerkrieg für Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht eingesetzt würden.



Die Aktivistenorganisation Campaign Against Arms Trade bezeichnete die Entscheidung der britischen Regierung als moralische Bankrotterklärung. Die Bombenangriffe der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition hätten im Jemen die schlimmste humanitäre Krise der Welt verursacht.



In Deutschland gilt derzeit ein Rüstungsexportstopp für Saudi-Arabien.