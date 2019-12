Menschenrechtsorganisationen haben nach einem Medienbericht vor dem Internationalen Strafgerichtshof Strafanzeige gegen europäische und darunter auch deutsche Rüstungsunternehmen eingereicht. Wie NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf die Anklageschrift berichten, lautet der Vorwurf auf Beihilfe zu Kriegsverbrechen.

Firmen weisen Vorwürfe zurück

Niemand könne behaupten, man wisse nicht, welche Gräuel mit den Rüstungsgütern verübt würden, heißt es weiter. Denn Rüstungsfirmen wie Rheinmetall und Airbus hätten spätestens seit Berichten von Human Rights Watch aus dem Jahr 2015 wissen müssen, dass im Jemen-Konflikt immer wieder die Zivilbevölkerung angegriffen werde. Wer dennoch weiter liefere, nehme solche Verbrechen zumindest billigend in Kauf. Beide Unternehmen berufen sich auf Nachfrage auf vorliegende Exportgenehmigungen und betonen, sie handelten nach Recht und Gesetz.



Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden im Jemen-Konflikt bislang mindestens 7.300 Zivilisten direkt bei Kämpfen oder Luftangriffen getötet. Im Koalitionsvertrag von März 2018 steht eigentlich, dass keine Rüstungsexporte mehr an Länder erfolgen sollen, solange diese unmittelbar am Krieg im Jemen beteiligt sind.



Die Strafanzeige hat dem Medienbericht zufolge das "European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR)" am Mittwoch gemeinsam mit der jemenitischen Menschenrechtsgruppe Mwatana sowie vier weiteren Organisationen eingereicht.