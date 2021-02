Von der drohenden Hungerkatastrophe im Jemen sind nach UNO-Angaben vor allem Kinder betroffen.

Insgesamt könnten fast 2,3 Millionen Mädchen und Jungen unter fünf Jahren in diesem Jahr an Mangelernährung leiden, wie aus einem Bericht des Kinderhilfswerks Unicef und anderer UNO-Organisationen hervorgeht. 400.000 Kinder könnten ohne Behandlung an den Folgen sterben, warnten die Organisationen. Die Corona-Pandemie habe die Probleme im Jemen verschlimmert. Unicef forderte unter anderem einen ungehinderten Zugang zu den Menschen vor Ort.



Im Jemen kämpfen die Huthi-Rebellen gegen die international anerkannte Regierung. Ein von Saudi-Arabien angeführtes Militärbündnis unterstützt die Regierung, die Huthis wiederum sind mit dem Iran verbündet.

