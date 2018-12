Im Jemen sind seit Ausbruch des Krieges vor mehr als drei Jahren nach neuesten Angaben mindestens 10.000 Menschen getötet worden.

Wie die Weltgesundheitsorganisation WHO mitteilte, wurden darüberhinaus mehr als 60.000 Menschen durch Kampfhandlungen verletzt. Rund 9.000 der Opfer seien Kinder. Die WHO beruft sich auf Statistiken aus Krankenhäusern und Erste-Hilfe-Stationen. Vermutlich lägen die Zahlen in Wirklichkeit deutlich höher, hieß es.



Im März 2015 hatte eine von Saudi-Arabien geführte Koalition begonnen, Stellungen der Huthi-Rebellen zu bombardieren. Das UNO-Menschenrechtsbüro geht davon aus, dass die meisten Opfer auf diese Einsätze zurückgehen.