Zur Überwachung der Waffenruhe in Hodeida ist der zuständige UNO-Missionsleiter Cammaert in der jemenitischen Hafenstadt eingetroffen.

Zuvor hatte der Niederländer Vermittlungsgespräche mit den Konfliktparteien geführt. In Aden hatte er am Samstag Vertreter der international anerkannten Regierung getroffen. Gestern besuchte er die von den schiitischen Huthi-Rebellen kontrollierte Hauptstadt Sanaa.



Der UNO-Sicherheitsrat hatte am Freitag einstimmig die Entsendung ziviler Beobachter nach Hodeida beschlossen, nachdem sich die Konfliktparteien zuvor auf eine Waffenruhe verständigt hatten. Über die von den Huthis kontrollierte Hafenstadt kommt ein Großteil der Hilfen für die hungernde Bevölkerung ins Land. Die Feuerpause gilt seit Dienstag, wird aber immer wieder von beiden Seiten gebrochen.