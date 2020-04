Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition hat eine einseitige Waffenruhe für den Jemen angekündigt.

Sie solle von morgen an gelten und zwei Wochen lang andauern, hieß es aus saudi-arabischen Regierungskreisen. Man reagiere damit auf die Forderung der UNO, angesichts der Corona-Krise feindselige Auseinandersetzungen zu stoppen. Die Feuerpause solle zudem genutzt werden, um Bemühungen der Vereinten Nationen zu einer Vermittlung zu unterstützen.



Nach Angaben aus Regierungskreisen und von Stammesführern im Jemen kamen bei Kämpfen zwischen regierungsnahen Truppen und Huthi-Rebellen in den vergangenen zehn Tagen mehr als 270 Menschen ums Leben. Das von Saudi-Arabien angeführte und den USA unterstützte Militärbündnis, das die jemenitische Regierung unterstützt, habe in weniger als zwei Wochen mehr als 370 Luftangriffe gegen die Huthis ausgeführt.