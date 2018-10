Im Jemen sind durch einen Luftangriff mindestens zehn Zivilisten getötet worden.

Nach Angaben von Ärzten und Einwohnern handelt es sich bei den Opfern um Bauern, die sich auf einem Markt in einer Ortschaft südlich von Hodeidah aufgehalten haben. Neun Menschen seien verletzt worden, heißt es.



Ein Sprecher der von Saudi-Arabien angeführten Militärallianz, die im Jemen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen bekämpft, erklärte, man untersuche die Berichte. In der Vergangenheit waren bei Luftangriffen der Allianz immer wieder Zivilisten getroffen worden.



In dem Krieg wurden bisher mehr als 10.000 Menschen getötet. Mehr als zwei Millionen sind vor den Kämpfen aus dem Land geflohen.