Bei einem Raketenangriff auf eine Moschee im Jemen sind nach offiziellen Angaben mindestens 22 Menschen getötet worden.

In anderen Berichten ist von 29 Toten die Rede. 19 Personen wurden verletzt. Ein Armeevertreter machte die Huthi-Rebellen für die Attacke verantwortlich. Sie ereignete sich demnach in der Stadt Marib im Westen des Landes. Diese ist zwischen Armee und Aufständischen heftig umkämpft. Die Huthi haben Marib nach eigenen Angaben nahezu komplett umstellt.



In dem seit 2015 andauernden Bürgerkrieg wird die jemenitische Regierung von Saudi-Arabien und anderen Staaten unterstützt. Die schiitischen Huthi-Rebellen erhalten Hilfe vom Iran. Zehntausende Menschen wurden bislang getötet; Millionen mussten flüchten.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.