Die von Saudi-Arabien angeführte Militärallianz hat nach eigenen Angaben erneut Ziele im Jemen angegriffen.

Im Norden der Hafenstadt Hudaida seien unter anderem Produktionsstätten von Seeminen zerstört worden, erklärte das Bündnis. Die saudi-arabische Nachrichtenagentur SPA meldet, dass ein Angriff jemenitischer Huthi mit einem ferngelenkten Sprengstoff-Boot vereitelt worden sei. Das Boot sei im Süden des Roten Meers entdeckt und zerstört worden. Gelenkt worden sei es von Hudeida aus.



Am vergangenen Samstag waren zwei saudi-arabische Ölanlagen angegriffen worden, was zu einer Beeinträchtigung der Ölproduktion führte. Die Huthi-Rebellen, die im Bürgerkrieg vom Iran unterstützt werden, reklamierten den Angriff für sich. Die USA machen dagegen den Iran direkt dafür verantwortlich. Die Führung in Teheran bestreitet dies.