Die Vereinten Nationen planen in wenigen Wochen neue Friedensgespräche für den Jemen.

Der UNO-Sondergesandte für den Jemen-Konflikt, Griffith, sagte dem Sicherheitsrat in New York, er wolle die Kriegsparteien zu Gesprächen am 6. September nach Genf einladen. Die Kämpfe seien zuletzt wieder schwerwiegend geworden. Griffith sagte wörtlich, das Rote Meer sei nun eine Schaubühne des Krieges - und es sei daher schon längst an der Zeit, den politischen Prozess wieder aufzunehmen.



2014 hatten schiitische Huthi-Rebellen die jemenitische Hauptstadt Sanaa eingenommen. Dabei wurde damals die international anerkannte Regierung verdrängt. Ein Jahr später schaltete sich eine von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition ein und bekämpft seitdem die Huthi-Rebellen. Mehr als 10.000 Menschen sind in dem Krieg bisher getötet worden, die Vereinten Nationen gehen außerdem von mehr als zwei Millionen Vertriebenen und Flüchtlingen aus.