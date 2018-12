Auf Vermittlung der UNO haben die Rebellen im Jemen den Hafen der Stadt Hodeida an die Marine übergeben.

Der Transfer war vor einigen Wochen bei Friedensgesprächen in Schweden vereinbart worden. Auch der Austausch tausender Kriegsgefangener auf beiden Seiten war dabei beschlossen worden.



Im jemenitischen Bürgerkrieg kämpft seit 2015 eine von Saudi-Arabien geführte Koalition an der Seite der Regierungstruppen gegen die schiitischen Huthi-Rebellen, die vom Iran unterstützt werden. Wegen der schlechten Versorgungslage ist die Bevölkerung auf Hilfslieferungen angewiesen, die nun über den Hafen in Hodeida abgewickelt werden können.