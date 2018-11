Die Regierung im Jemen hat angekündigt, die neue UNO-Initiative für Friedensgespräche zu unterstützen.

Nach Angaben eines Sprechers wird ein Delegierter an den Verhandlungen in Stockholm teilnehmen, für die noch kein Termin festgelegt wurde. Zuvor hatten die Huthi-Rebellen bereits erklärt, man wolle den Friedensbemühungen eine Chance geben. Als Zeichen des guten Willens setze man die Raketen- und Drohnenangriffe aus. Der UNO-Sondergesandte für den Jemen, Griffiths, begrüßte die Ankündigung. Die Aufständischen hatten vor allem das Nachbarland Saudi-Arabien immer wieder mit Raketen attackiert.



Der Bürgerkrieg im Jemen dauert seit 2015 an. Eine Koalition aus arabischen Staaten mit Saudi-Arabien an der Spitze geht mit Luftangriffen gegen die Huthi-Rebellen vor.